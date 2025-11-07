Новости промышленности

В Татарстане выявили 67 нарушений при оформлении ветеринарных документов

11:42, 07.11.2025

Среди типичных нарушений — несоответствие объемов сырья и готовой продукции

В Татарстане выявили 67 нарушений при оформлении ветеринарных документов
Фото: скриншот с ВКонтакте Россельхознадзор по Республике Татарстан

Управление Россельхознадзора по Татарстану проанализировало данные компонента «Меркурий» системы ФГИС «ВетИС» за октябрь 2025 года и зафиксировало 67 нарушений при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Среди типичных нарушений — несоответствие объемов сырья и готовой продукции, оформление документов неуполномоченными лицами и неправомерное продление сроков годности товара.

В частности, на предприятии ООО «Милабелла» выявили, что из 416,93 кг пастеризованного молока якобы произвели 542,70 кг молочной продукции — разница в 125,77 кг противоречит технологическим нормам.

По факту нарушения уполномоченному лицу объявлено предостережение, оформленные ВСД аннулированы, а в компоненте «Паспорт» ФГИС «ВетИС» направлено предупреждение.

Наталья Жирнова

