Дячок о переходе Шведа в УНИКС: «Хотим, чтобы лучшие игроки оставались в России»

Четырехкратный чемпион России присоединился к новой команде после того, как в августе истек срок его контракта с петербургским «Зенитом»

Генсек и исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок выразил пожелание, чтобы лучшие российские игроки оставались на родине, комментируя подписание контракта четырехкратного чемпиона России Алексея Шведа с казанским УНИКСом. Об этом Дячок заявил РИА «Новости».

Ранее казанский УНИКС официально объявил о заключении двухмесячного соглашения с 36-летним защитником. Четырехкратный чемпион России присоединился к новой команде после того, как в августе истек срок его контракта с петербургским «Зенитом».

— Думаю, сейчас Алексей и УНИКС в течение этих двух месяцев будут присматриваться друг к другу. Если они поймут, что подходят, то Алексей продлит контракт до конца сезона. В противном случае он, вероятно, рассмотрит другие варианты, в том числе и Китай, — предположил Дячок.

— Конечно, мы хотим, чтобы лучшие российские игроки, а Алексей, безусловно, является одним из них, оставались в России. Это позволит нам наблюдать за ними, приходить на матчи, а молодым спортсменам — перенимать их бесценный опыт прямо на площадке, — подчеркнул исполнительный директор РФБ.

В составе «Зенита» Швед ранее помог петербургскому клубу во второй раз в истории завоевать регулярный чемпионат и стать обладателем серебряных медалей Единой лиги ВТБ.

До этого в своей карьере Алексей выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Химки» и китайский «Шаньси Лунгс». Он также является многократным призером международных турниров в составе сборной России: на его счету бронза Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и бронза чемпионата Европы 2011 года.

Рената Валеева