Mitsubishi продлила права на два товарных знака в России до 2035 года

11:27, 07.11.2025

Сообщается, что процедура оформления прав началась в апреле 2025 года

Фото: Реальное время

Компания Mitsubishi получила официальную возможность производить и продавать в России автомобили марок Pajero и Attrage. Как выяснило РИА «Новости» при изучении базы Роспатента, фирма успешно зарегистрировала соответствующие товарные знаки со сроком действия до 2035 года.

Сообщается, что процедура оформления прав началась в апреле 2025 года, когда компания подала заявки на регистрацию товарных знаков. В ноябре того же года Mitsubishi получила необходимые документы, подтверждающие ее исключительные права на использование обозначений Pajero и Attrage в отношении транспортных средств на территории Российской Федерации.

Регистрация товарных знаков до 2035 года дает компании долгосрочную юридическую защиту бренда и открывает возможности для возобновления или расширения присутствия указанных моделей на российском рынке. Ранее Coca-Cola зарегистрировала два товарных знака в России.

Наталья Жирнова

