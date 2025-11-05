Coca-Cola зарегистрировала два товарных знака в России

Речь идет о «Кока-Кола» и «Спрайт»

Американская компания The Coca-Cola Company подала заявки на регистрацию товарных знаков «Кока-Кола» и «Спрайт» в России. Документы были оформлены 23 апреля 2025 года компанией «Дзе Кока-Кола Компани» через Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), сообщает ТАСС.

Регистрация знаков осуществляется по 32-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает фруктовые безалкогольные напитки, содовую воду, прохладительные безалкогольные напитки и эссенции для приготовления напитков. Отдельно отмечено, что товарный знак «Кока-Кола» также зарегистрирован для использования в категории пива.

Срок действия зарегистрированных знаков составит 10 лет с момента оформления. Ранее Coca-Cola продлила в России права на товарный знак до 2035 года.

Наталья Жирнова