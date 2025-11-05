Новости бизнеса

18:08 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Coca-Cola зарегистрировала два товарных знака в России

12:12, 05.11.2025

Речь идет о «Кока-Кола» и «Спрайт»

Coca-Cola зарегистрировала два товарных знака в России
Фото: взято с telegram-канала ТАСС

Американская компания The Coca-Cola Company подала заявки на регистрацию товарных знаков «Кока-Кола» и «Спрайт» в России. Документы были оформлены 23 апреля 2025 года компанией «Дзе Кока-Кола Компани» через Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), сообщает ТАСС.

Регистрация знаков осуществляется по 32-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает фруктовые безалкогольные напитки, содовую воду, прохладительные безалкогольные напитки и эссенции для приготовления напитков. Отдельно отмечено, что товарный знак «Кока-Кола» также зарегистрирован для использования в категории пива.

Срок действия зарегистрированных знаков составит 10 лет с момента оформления. Ранее Coca-Cola продлила в России права на товарный знак до 2035 года.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

БизнесОбщество

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть543
  • Нижнекамскнефтехим79.6
  • Казаньоргсинтез65.1
  • КАМАЗ80.8
  • Нижнекамскшина36.7
  • Таттелеком0.566