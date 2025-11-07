Ученые прогнозируют мощнейшую геомагнитную бурю

По данным специалистов, планета окажется под комплексным воздействием сразу двух космических факторов

Сегодня ученые ожидают наиболее мощную за текущий год геомагнитную бурю. По данным специалистов, планета окажется под комплексным воздействием сразу двух экстремальных факторов космической погоды. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

В первую очередь, Земля войдет в зону влияния крупной корональной дыры на Солнце — области с открытым магнитным полем, через которую в космическое пространство непрерывно истекает высокоскоростной поток солнечного ветра.

Также к планете приближаются два облака плазмы, выброшенные в космос в результате мощных солнечных вспышек, зафиксированных двумя сутками ранее. Когда эти плазменные облака достигнут магнитосферы Земли, они способны вызвать резкие и сильные колебания геомагнитного поля.



Ранее на Солнце зафиксировали две мощные вспышки класса М.

Наталья Жирнова