Новости общества

18:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ученые прогнозируют мощнейшую геомагнитную бурю

10:07, 07.11.2025

По данным специалистов, планета окажется под комплексным воздействием сразу двух космических факторов

Ученые прогнозируют мощнейшую геомагнитную бурю
Фото: Joel Filipe на Unsplash

Сегодня ученые ожидают наиболее мощную за текущий год геомагнитную бурю. По данным специалистов, планета окажется под комплексным воздействием сразу двух экстремальных факторов космической погоды. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

В первую очередь, Земля войдет в зону влияния крупной корональной дыры на Солнце — области с открытым магнитным полем, через которую в космическое пространство непрерывно истекает высокоскоростной поток солнечного ветра.

скриншот с телеграм-канала Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Также к планете приближаются два облака плазмы, выброшенные в космос в результате мощных солнечных вспышек, зафиксированных двумя сутками ранее. Когда эти плазменные облака достигнут магнитосферы Земли, они способны вызвать резкие и сильные колебания геомагнитного поля.

Ранее на Солнце зафиксировали две мощные вспышки класса М.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также