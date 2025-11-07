В Татарстане нашли новое месторождение нефти

Залежь оценивают на 0,5 млн тонн запасов

Фото: Артем Дергунов

В Северо‑Западном Прикамье обнаружена новая нефтяная залежь с перспективными запасами порядка 0,5 млн тонн. Открытие стало возможным благодаря совместной работе специалистов института «ТатНИПИнефть» и компании «Татнефть», которые применили инновационную методику поиска углеводородов.

Они разработали новую методику поиска нефти: объединили традиционные методы с цифровыми технологиями. Это помогло обнаружить скрытые нефтяные пласты в толще глин, которые раньше было сложно выявить. Весной на Первомайском месторождении проверили методику на практике. Сначала предполагалось, что в одной из скважин осталось мало нефти, но детальный анализ показал обратное: из скважины стали добывать около 8 тонн чистой нефти в сутки.

Реальное время / realnoevremya.ru

Теперь специалисты планируют начать пробную добычу на других перспективных участках. Новая методика позволяет по‑новому взглянуть на уже изученные месторождения и найти в них дополнительные запасы нефти.

Наталья Жирнова