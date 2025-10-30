Минниханов пожаловался на невысокую цену за баррель нефти

Итоги деятельности малых нефтяных компаний Татарстана за девять месяцев 2025 года и приоритетные задачи на оставшуюся часть года стали ключевыми темами совещания, прошедшего сегодня в Доме правительства. Заседание провел раис республики Рустам Минниханов.

Он напомнил о недавней высокой оценке российского нефтяного сектора, данной президентом 16 октября на Российской энергетической неделе. Глава государства отметил стабильность добычи, высокую эффективность работы по обеспечению внутреннего рынка, развитие нефтепереработки и внедрение передовых технологий в стране за отчетный период.

— Сегодня Россия успешно выполняет все свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ и удерживает позицию одного из мировых лидеров по добыче нефти, обеспечивая около 10% от общемирового объема, — подчеркнул Рустам Минниханов.

По его словам, ожидается, что мировой спрос на нефть в текущем году достигнет 104,5 млн баррелей в сутки, что на миллион больше показателей прошлого года.

В контексте Татарстана, за девять месяцев текущего года общий объем добычи нефти составил 25,4 млн тонн. Значительная часть этого объема, а именно 5,2 млн тонн, приходится на добычу малыми нефтяными компаниями республики.

Несмотря на положительную динамику добычи, Минниханов отметил, что цены на нефть в третьем квартале оставались на относительно низком уровне. По итогам сентября средняя цена нефти марки Urals составила около $57 за баррель, что ниже прошлогодних показателей на 10,6%.



Рената Валеева