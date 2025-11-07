Мобильный интернет в России может получить 24‑часовой «период охлаждения»

Предположительно, ограничения будут вводиться на «симку» после возвращения из роуминга

Фото: Мария Зверева

В России рассматривается введение 24‑часового «периода охлаждения» для мобильного интернета на отечественных сим‑картах после использования в международном роуминге. Об этом сообщает «Комерсантъ» со ссылкой на источники. Эксперты отмечают, что подобная мера может быть направлена на ограничение работы сим‑карт, используемых при атаках БПЛА.

Кроме того, под действие меры попадут SIM‑карты, остававшиеся неактивными свыше 72 часов.

Сообщается, что для смягчения последствий нововведения планируется внедрить специальный механизм. Абоненту будет направлено сообщение, пройдя по ссылке из которого он должен ввести капчу. После выполнения этого действия к нему вернутся доступ к мобильному интернету и возможность отправлять и получать SMS.

Реальное время / realnoevremya.ru

Коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар отметил, что подобные меры могут затруднить использование сим‑карт в беспилотных устройствах. В свою очередь, генеральный директор и основатель «Флай Дрон» Никита Данилов подчеркнул: «Введение «периода охлаждения» для сим-карт вполне может применяться в качестве меры противодействия беспилотникам, используемым для атак на российскую инфраструктуру».

С 1 ноября в России по закону сим-карт не может быть более 20 штук, в противном случае их перестанут обслуживать. Подробнее о том, как будет работать механизм ограничений, помогут ли изменения в борьбе с телефонными мошенниками и каким образом абоненты могут защитить себя от лишних номеров, — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова