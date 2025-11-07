Совбез ООН исключил президента Сирии из санкционного списка

Вместе с Ахмедом аш-Шараа санкции сняли с главы МИД переходного правительства арабской республики Анаса Хаттаба

Совбез ООН утвердил исключение из своих санкционных списков президента Сирии на переходный период Ахмеда аш‑Шараа и министра внутренних дел переходного правительства арабской республики Анаса Хаттаба. Об этом сообщает ТАСС.

Документ подготовили США, его поддержали 14 из 15 членов Совбеза, включая Россию. Китай воздержался от голосования. Изначально оба указанных лица были внесены в список лиц, связанных с международными террористическими группировками ИГИЛ* и «Аль-Каида»*. Обе эти группировки запрещены в России.

Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с вице-президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, побывавшим в России с рабочим визитом.



Наталья Жирнова