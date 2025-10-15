Путин и вице-президент Сирии Шараа обсудят сотрудничество

На повестке встречи во время рабочего визита сирийского представителя стоит вопрос о ситуации на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с вице-президентом Сирии Ахмадом Шараа, прибывающим в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудят текущее положение и дальнейшие направления укрепления двусторонних отношений России и Сирии в политических, экономических и гуманитарных областях. Сообщается, что также на повестке обсуждений стоит актуальная ситуация и последние изменения на Ближнем Востоке.

Ранее Путин обсудил с президентом Казахстана Токаевым двустороннее сотрудничество в рамках подготовки предстоящего госвизита казахстанского лидера в Россию.

Наталья Жирнова