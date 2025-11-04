На Филиппинах 26 человек погибли из-за тайфуна «Калмаэги»

На Филиппинах тайфун «Калмаэги» унес жизни 26 человек, сообщил РИА «Новости» официальный представитель управления гражданской обороны республики Джуни Кастильо.

По информации газеты Inquirer, большинство жертв — 22 человека — были обнаружены в регионе Центральные Висайи. Все случаи гибели находятся на стадии подтверждения.

Тайфун также привел к массовым эвакуациям: около 387 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы стихии. Власти продолжают оценивать ущерб и оказывать помощь пострадавшим регионам.

Ситуация остается напряженной, и местные службы работают над восстановлением нормальной жизни в затронутых районах.

Анастасия Фартыгина