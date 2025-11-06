«Ак Барс» сыграет в Минске с «Динамо» в матче КХЛ

Казанская команда начинает новую выездную серию в рамках регулярного чемпионата

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Ак Барс» проведет выездной матч с минским «Динамо» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 19:10 по московскому времени.

«Ак Барс» в предыдущем матче чемпионата прервал свою рекордную победную серию из 11 игр подряд, уступив в овертайме «Ладе» (3:4 ОТ). В октябре команда Анвара Гатиятулина не проиграла в КХЛ ни разу. После Минска казанцы отправятся в Ярославль, затем — в Нижнекамск. «Ак Барс» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 32 очка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минское «Динамо» идет третьим на Западе с 29 набранными баллами. Команда Дмитрия Квартальнова не проигрывает в чемпионате пять матчей подряд. В последней игре в КХЛ минчане с «сухим» счетом переиграли дома московский ЦСКА (2:0).

В прошлом сезоне минское «Динамо» дважды обыграло «Ак Барс» — 3:1 и 5:1. Всего команды провели 33 очных поединка в КХЛ, в которых 21 раз победили казанские хоккеисты.

Тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов провел в «Ак Барсе» четыре сезона (2000—2004 гг.) в качестве игрока и три сезона (2019—2022 гг.) в роли главного тренера.

В прямом эфире встречу из Минска покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ–Планета» в 19:10 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин