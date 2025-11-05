Путин утвердил порядок приема в гражданство России для иностранных военных

Утверждаются положения о временном порядке приема в гражданство отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства

Президент России Владимир Путин утвердил новый временный порядок приема в гражданство Российской Федерации для иностранных граждан, участвующих в специальной военной операции (СВО). Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе указано, что утверждаются положения о временном порядке приема в гражданство отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, а также о выдаче вида на жительство для этих категорий.

Эти меры направлены на упрощение процесса получения гражданства для иностранных бойцов, что может способствовать привлечению новых участников в ряды вооруженных сил России.

Также президент сегодня подписал указ о регулярных выплатах контрактникам, которые будут распространяться на военных, отражающих вторжение на границе.



Анастасия Фартыгина