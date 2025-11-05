Регулярную выплату контрактникам распространят на военных, отражающих вторжение на границе

Соответствующий указ президента России опубликовали на сайте правовых актов

Фото: Артем Дергунов

Ежемесячная выплата военнослужащим по контракту в России будет распространена на тех, кто выполняет задачи по отражению вооруженного вторжения на государственной границе России и в прилегающих к зоне СВО регионах. Соответствующий указ президента России опубликован на сайте правовых актов.

Согласно документу, помимо расширения круга лиц, получающих ежемесячную выплату, глава государства также поручил правительству привести нормативно-правовые акты в соответствие с новым указом.

Документ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года, обеспечивая ретроактивное применение меры поддержки.

Анастасия Фартыгина