Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 6 ноября. Все основные денежные единицы подорожали относительно рубля.
Доллар поднялся на 0,30 рубля, юань — на 0,09 рубля, а евро подешевел на 0,13 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,19 рубля;
- евро — 93,51 рубля;
- юань — 11,34 рубля.
