Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 6 ноября

18:32, 05.11.2025

Все основные денежные единицы подорожали относительно рубля

Фото: Анастасия Фартыгина

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 6 ноября. Все основные денежные единицы подорожали относительно рубля.

Доллар поднялся на 0,30 рубля, юань — на 0,09 рубля, а евро подешевел на 0,13 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,19 рубля;
  • евро — 93,51 рубля;
  • юань — 11,34 рубля.
Анастасия Фартыгина

