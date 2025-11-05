Новости общества

Белоусов призвал к немедленной подготовке к полномасштабным ядерным испытаниям

17:06, 05.11.2025

Об этом он заявил на заседании Совбеза России, которое прошло под председательством президента Владимира Путина

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Глава Минобороны России Андрей Белоусов выступил с предложением немедленно начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний. Об этом он заявил на заседании Совбеза России, которое прошло под председательством президента Владимира Путина.

  • В ходе очного заседания Совбеза Андрей Белоусов подчеркнул, что считает целесообразным незамедлительно приступить к этим приготовлениям на полигоне «Новая Земля».

Накануне Россия провела испытания безэкипажного подводного аппарата «Посейдон», в ходе которых впервые была успешно запущена и отработала его ядерная энергетическая установка.

Также президент США Дональд Трамп сообщил о ведении переговоров с Россией по вопросам ядерного разоружения, добавив, что в случае позитивных результатов к обсуждению может присоединиться Китай.

Анастасия Фартыгина

ОбществоВласть

