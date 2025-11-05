Белоусов призвал к немедленной подготовке к полномасштабным ядерным испытаниям
Об этом он заявил на заседании Совбеза России, которое прошло под председательством президента Владимира Путина
Глава Минобороны России Андрей Белоусов выступил с предложением немедленно начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний. Об этом он заявил на заседании Совбеза России, которое прошло под председательством президента Владимира Путина.
- В ходе очного заседания Совбеза Андрей Белоусов подчеркнул, что считает целесообразным незамедлительно приступить к этим приготовлениям на полигоне «Новая Земля».
Накануне Россия провела испытания безэкипажного подводного аппарата «Посейдон», в ходе которых впервые была успешно запущена и отработала его ядерная энергетическая установка.
Также президент США Дональд Трамп сообщил о ведении переговоров с Россией по вопросам ядерного разоружения, добавив, что в случае позитивных результатов к обсуждению может присоединиться Китай.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».