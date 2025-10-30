Трамп заявил о переговорах с Россией по ядерному разоружению

В случае позитивных результатов к обсуждению может присоединиться Китай

Президент США Дональд Трамп сообщил о ведении переговоров с Россией по вопросам ядерного разоружения, добавив, что в случае позитивных результатов к обсуждению может присоединиться Китай. Это заявление было сделано на борту президентского самолета во время его возвращения в Вашингтон.

— Деэскалация и денуклеаризация стали бы замечательной вещью. Мы действительно обсуждаем это с Россией. Если мы добьемся успеха, Китай также может присоединиться к этим переговорам, — отметил Трамп, комментируя важность ядерного разоружения в контексте глобальной безопасности.

На вопрос журналистов о том, не приведет ли его решение возобновить испытания ядерного оружия к повышению рисков в этой области, Трамп ответил отрицательно.

— Я бы хотел наблюдать денуклеаризацию. У нас много ядерного оружия, у России тоже есть арсенал. Китай занимает третье место, и он может сравняться с нами в течение четырех или пяти лет, — подчеркнул президент.

Ранее Трамп разместил публикацию в социальной сети Truth Social, в которой заявил о поручении Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Однако он не уточнил, какие именно испытания будут проводиться и касаются ли они подрывов ядерных боезарядов.

Анастасия Фартыгина