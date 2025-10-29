Россия испытала атомную энергоустановку подводного аппарата «Посейдон»

Это ядерная торпеда, способная вызвать цунами при применении у берегов противника

Фото: скриншот телеграм-канала "Кремль.Новости"

Россия провела очередные испытания безэкипажного подводного аппарата «Посейдон», в ходе которых впервые была успешно запущена и отработала его ядерная энергетическая установка. Об этом заявил президент Владимир Путин.

— Вчера провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса — это безэкипажное подводное изделие «Посейдон», тоже с ядерной энергетической установкой, — сообщил глава государства.

Путин подчеркнул, что этот этап испытаний стал «огромным успехом».

— Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени, — уточнил президент.

По словам Владимира Путина, в мире на данный момент не существует аналогов «Посейдона» по скоростям и глубинам движения и появление чего-либо подобного в ближайшем будущем маловероятно. Президент отметил, что способов перехвата аппарата также не существует.

По данным из открытых источников, «Посейдон» представляет собой российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По своей сути, это ядерная торпеда, способная вызвать цунами при применении у берегов противника. Известны следующие характеристики аппарата: длина — 20 метров, диаметр — 1,8 метра, масса — 100 тонн.

Отметим, что сегодня президент Владимир Путин также посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве, где встретился с бойцами, участвовавшими в специальной военной операции.

Рената Валеева