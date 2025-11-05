Суд Казани не смог выйти на связь с Энгелем Фаттаховым в СИЗО — его перевезли в другой изолятор

При этом Советский суд принял меры, чтобы обеспечить местами всех прибывших на процесс слушателей, приехавших из Актанышского района поддержать бывшего главу и земляка

Сегодня в Советском райсуде Казани озвучили ключевые позиции истца и ответчиков по инициированному прокуратурой делу на 651 млн рублей о «раскулачивании» бывшего вице-премьера РТ Энгеля Фаттахова, его близких и доверенных лиц, а также семейной коммерческой фирмы. Сам ВИП-ответчик вновь не смог участвовать в заседании, передает с места журналист «Реального времени».

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Об участии Фаттахова-старшего в заседании по гражданскому делу с помощью видео-конференц-связи его адвокаты заявляли еще на прошлом заседании. На тот момент Энгель Навапович находился в СИЗО Чистополя. Именно с этим изолятором Советский суд сегодня и пытался выйти на связь, однако лишь перед началом процесса выяснил — Фаттахова уже этапировали в Мензелинск, в горсуде которого еще в октябре стартовало рассмотрение его уголовного дела.

При этом Советский суд принял меры, чтобы обеспечить местами всех прибывших на процесс слушателей, приехавших из Актанышского района поддержать земляка и бывшего главу.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Само заседание было посвящено рассмотрению ходатайств, определению порядка рассмотрения и краткому изложению позиций сторон. Никто из ответчиков на суд не пришел, однако их адвокаты утверждали — иск они не признают и оснований для удовлетворения исковых требований нет.

Напомним, самый крупный в истории Татарстана иск о «раскулачивании» экс-госслужащего прокурор РТ подписал в августе — после визита в Актаныш, на родину Фаттахова. В соответчиках — жена, сын, сноха бывшего главы и министра, а также семейная агрофирма «Чишма», которая фигурирует и в уголовном деле, и два бизнесмена, которых в надзорном ведомстве считают номинальными собственниками активов Фаттаховых. Речь идет об имуществе на 651 млн рублей с лишним, начиная от тракторов и коровников и заканчивая коттеджами и Porsche, отмечают источники «Реального времени». В перечне — 29 единиц транспорта и «единственный» дом Энгеля Фаттахова в Актаныше.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Параллельно экс-главу и министра обвиняют в серии взяток и превышении полномочий. Вину он отрицает и в данный момент находится под стражей. Дело рассматривает Мензелинский суд.