В Казани приостановили работу информационных табло из-за аварии электросети
Подача информации на всех табло приостановлена до полного восстановления электропитания
В Казани временно приостановлена работа городских информационных табло. Причиной стало аварийное отключение электроэнергии, о чем сообщил Комитет по транспорту Казани.
- Подача информации на всех табло приостановлена до полного восстановления электропитания.
Комитет по транспорту заявил, что прилагает все усилия для скорейшего решения данной ситуации. О возобновлении работы информационных табло будет сообщено дополнительно.
