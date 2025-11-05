Новости общества

В Казани приостановили работу информационных табло из-за аварии электросети

15:09, 05.11.2025

Подача информации на всех табло приостановлена до полного восстановления электропитания

Фото: Артем Гафаров

В Казани временно приостановлена работа городских информационных табло. Причиной стало аварийное отключение электроэнергии, о чем сообщил Комитет по транспорту Казани.

  • Подача информации на всех табло приостановлена до полного восстановления электропитания.

Комитет по транспорту заявил, что прилагает все усилия для скорейшего решения данной ситуации. О возобновлении работы информационных табло будет сообщено дополнительно.

