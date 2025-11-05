Следующая шестидневная рабочая неделя ждет россиян в 2027 году

Татарстанцы будут отдыхать в следующем году на три дня больше в связи с национальными праздниками

Россияне не столкнутся с шестидневными рабочими неделями в 2026 году, так как утвержденный производственный календарь не предусматривает продолжительных периодов работы. Следующая подобная неделя ожидается не ранее 2027 года, сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Напомним, последняя шестидневная рабочая неделя была в текущем ноябре, предшествуя празднованию Дня народного единства (с 27 октября по 1 ноября). Производственный календарь на 2027 год будет утвержден правительством осенью 2026 года.



Ярослав Нилов также подчеркнул, что сокращения новогодних каникул в 2026 году не планируется, несмотря на регулярные предложения. В 2026 году россиян ждут одни из самых длинных новогодних праздников за долгое время — 12 дней (с 31 декабря по 11 января). Однако майские праздники будут короче, чем в предыдущие годы (1—3 и 9—11 мая).

Напомним, что татарстанцы будут отдыхать в следующем году на три дня больше в связи с национальными праздниками.

В Трудовом кодексе России прописано 14 праздничных дней в течение года, которые, если выпадают на выходные, переносятся на будни. Таким образом, общий баланс труда и отдыха в годовом измерении остается стабильным: в 2025 году, как и в 2026 году, установлено 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих дней.

