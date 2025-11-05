Wildberries и Ozon корректируют работу с продавцами после претензий ФАС
Эти изменения стали ответом на многочисленные жалобы представителей МСП
По рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФАС) крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries и Ozon внесли изменения в правила работы с продавцами, сообщает РИА Новости.
- Wildberries принял решение отменить индекс остатка товара с 1 ноября. Ранее эта система создавала для продавцов непростую ситуацию выбора между участием в автоакциях и оплатой завышенных тарифов за хранение каждой единицы товара.
- Ozon вернулся к прежней модели возврата товаров для продавцов и одновременно внедряет новую функцию автовывоза возвратов со склада. Кроме того, площадка займется устранением необоснованных блокировок личных кабинетов пользователей.
Эти изменения стали ответом на многочисленные жалобы представителей малого и среднего бизнеса. В ФАС отметили, что маркетплейсы устранили практики, вызывавшие наибольшее недовольство среди продавцов. Ранее сообщалось, что Wildberries снизит комиссию для малого бизнеса.
