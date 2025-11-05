Новости бизнеса

18:09 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Wildberries и Ozon корректируют работу с продавцами после претензий ФАС

14:08, 05.11.2025

Эти изменения стали ответом на многочисленные жалобы представителей МСП

Wildberries и Ozon корректируют работу с продавцами после претензий ФАС
Фото: Максим Платонов

По рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФАС) крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries и Ozon внесли изменения в правила работы с продавцами, сообщает РИА Новости.

  1. Wildberries принял решение отменить индекс остатка товара с 1 ноября. Ранее эта система создавала для продавцов непростую ситуацию выбора между участием в автоакциях и оплатой завышенных тарифов за хранение каждой единицы товара.
  2. Ozon вернулся к прежней модели возврата товаров для продавцов и одновременно внедряет новую функцию автовывоза возвратов со склада. Кроме того, площадка займется устранением необоснованных блокировок личных кабинетов пользователей.

Эти изменения стали ответом на многочисленные жалобы представителей малого и среднего бизнеса. В ФАС отметили, что маркетплейсы устранили практики, вызывавшие наибольшее недовольство среди продавцов. Ранее сообщалось, что Wildberries снизит комиссию для малого бизнеса.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Бизнес

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть543
  • Нижнекамскнефтехим79.6
  • Казаньоргсинтез65.1
  • КАМАЗ80.8
  • Нижнекамскшина36.7
  • Таттелеком0.566