Wildberries снизит комиссию для малого бизнеса
На платформе зарегистрировано более миллиона продавцов, из которых 85% — это МСП
Маркетплейс Wildberries объявил о снижении комиссии для продавцов с небольшим оборотом. Новая мера поддержки затронет 80% представителей малого бизнеса, работающих на платформе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Wildberries&Russ.
Решение о снижении комиссии было принято после масштабного опроса продавцов. Результаты показали, что почти 90% селлеров считают именно эту меру наиболее существенной формой поддержки со стороны маркетплейса.
Размер скидки составит до 7%. Акция распространится на продавцов, работающих по моделям FBW и FBS. Изменения вступят в силу 29 октября.
Сообщается, что на платформе Wildberries зарегистрировано более миллиона продавцов, из которых 85% относятся к МСП.
Ранее стало известно, что Wildberries и Russ выкупили очередную рекламную фирму в Казани.
