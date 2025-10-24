Wildberries снизит комиссию для малого бизнеса

На платформе зарегистрировано более миллиона продавцов, из которых 85% — это МСП

Фото: Максим Платонов

Маркетплейс Wildberries объявил о снижении комиссии для продавцов с небольшим оборотом. Новая мера поддержки затронет 80% представителей малого бизнеса, работающих на платформе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Wildberries&Russ.

Решение о снижении комиссии было принято после масштабного опроса продавцов. Результаты показали, что почти 90% селлеров считают именно эту меру наиболее существенной формой поддержки со стороны маркетплейса.

Размер скидки составит до 7%. Акция распространится на продавцов, работающих по моделям FBW и FBS. Изменения вступят в силу 29 октября.

Сообщается, что на платформе Wildberries зарегистрировано более миллиона продавцов, из которых 85% относятся к МСП.

Ранее стало известно, что Wildberries и Russ выкупили очередную рекламную фирму в Казани.



Наталья Жирнова