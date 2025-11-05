Ураган «Мелисса» причинил Ямайке многомиллиардный ущерб

Это приведет к снижению ВВП страны на 8–13% по итогам года

Премьер-министр Ямайки Эндрю Хоулнесс сообщил о масштабных последствиях урагана «Мелисса» для экономики государства. По предварительным оценкам, ущерб составил от $6—7 млрд, что приведет к снижению ВВП страны на 8–13% по итогам года, сообщает ТАСС.

Значительный ущерб был нанесен жилой инфраструктуре острова. Около 116 тыс.строений получили серьезные повреждения.

Стихийное бедствие пятой, высшей категории обрушилось на ряд карибских островных государств в конце октября. Наиболее пострадали Ямайка и Гаити. По данным местных властей, число жертв составило 32 человека на Ямайке и 43 человека на Гаити. На Гаити также числятся пропавшими без вести 13 человек.



Международное сообщество продолжает оказывать гуманитарную помощь пострадавшим странам Карибского бассейна. Гуманитарные грузы поступают из различных государств для поддержки регионов, пострадавших от стихии.

Наталья Жирнова