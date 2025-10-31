Более 40 человек погибли в странах Карибского бассейна из-за урагана «Мелисса»

Число погибших может возрасти, поскольку работы по разбору завалов и оценке разрушений, вызванных стихией, продолжаются

Фото: Реальное время

Более 40 человек стали жертвами урагана «Мелисса», который прошел через страны Карибского бассейна. Об этом сообщила американская газета The Washington Post (WP), уточнив, что погибшие являются жителями Гаити, Доминиканской Республики и Ямайки.

Издание отмечает, что число жертв может возрасти, поскольку работы по разбору завалов и оценке разрушений, вызванных стихией, продолжаются.

В момент прохождения через территорию указанных стран «Мелисса» оценивалась как ураган четвертой-пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Максимальная скорость ветра в эпицентре достигала 82 метров в секунду.

Согласно последним данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, «Мелисса» уже прошла через Багамские острова и в настоящее время движется вглубь Атлантики. За последние часы ураган вновь усилился до второй категории по шкале Саффира — Симпсона, со скоростью ветра в эпицентре 45 метров в секунду.

Напомним, что в ответ на стихийное бедствие ООН выделила $4 млн из Центрального фонда реагирования на ЧС на помощь Гаити и Кубе для подготовки к урагану и смягчения его последствий.

Анастасия Фартыгина