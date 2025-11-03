Станцию казанского метро «Дубравная» закрыли на три недели

Перекрытие коснется около 12 тыс. пассажиров, которые ежедневно ею пользуются

Фото: Динар Фатыхов

В МУП «Метроэлектротранс» напомнили, что с сегодняшнего дня, с 3 ноября, на три недели закрыли станцию казанского метро «Дубравная». Ограничения продлятся до 24 ноября.

— В связи со строительными работами АО «Казметрострой» по первой очереди второй линии Казанского метрополитена движение поездов будет осуществляться до станции метро «Проспект Победы», — сказано в сообщении.

Ранее «Реальное время» уже рассказывало, какие альтернативные маршруты и виды транспорта предлагаются горожанам. Сообщается, что транспортный дискомфорт из-за закрытия станции метро «Дубравная» коснется около 12 000 пассажиров, которые ежедневно ею пользуются. Подробнее о том, почему казанский «Метроэлектротранс» недосчитается более 10 млн рублей, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова