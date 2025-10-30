Мировой спрос на золото в III квартале 2025 года достиг рекордных показателей

С января по сентябрь 2025 года общий спрос на золото составил 3 717 тонн

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Мировой спрос достиг рекордных значений. Согласно данным World Gold Council (WGC), спрос в физическом выражении увеличился на 3%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 1 313 тонн. В стоимостном выражении рост оказался еще более внушительным — на 44%, достигнув $146 млрд.

Положительная динамика наблюдается и с начала года. С января по сентябрь 2025 года общий спрос на золото составил 3 717 тонн, что на 1% превышает показатели прошлого года. Стоимостное выражение этого спроса достигло $384 млрд, увеличившись на 41%.



Ключевым фактором, стимулировавшим резкий рост спроса в третьем квартале, стали инвесторы. Значительный приток средств в золотые биржевые фонды (ETF), увеличившийся на 222 тонны, в сочетании с высоким спросом на слитки и монеты (316 тонн) оказал мощную поддержку общему показателю.

Реальное время / realnoevremya.ru

Закупки золота центральными банками оставались на высоком уровне, демонстрируя рост на 28%, по сравнению с предыдущим кварталом, и составив 220 тонн. Но если рассматривать общий объем закупок с начала года, то показатели (634 тонны) несколько уступают уровню первых трех кварталов 2024 года (724 тонны).

Несмотря на общий рост, потребление ювелирных изделий в третьем квартале 2025 года снизилось на 10%, до 371 тонны. Эксперты WGC отмечают, что рекордные цены на золото продолжают оказывать существенное давление на объемы покупок ювелирных изделий. При этом стоимость потребленных ювелирных изделий, наоборот, выросла на 13%, до $41 млрд.



Рената Валеева