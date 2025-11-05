В Заинске завершили благоустройство парка «Молодежный» за 10 млн рублей

По нацпроекту в парке установили МАФы, высадили цветы и сделали зону для спорта

В Заинске завершили шестую очередь благоустройства парка «Молодежный». Работы реализованы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Минстрой республики.

На реализацию проекта выделено 10,38 млн рублей. Сообщается, что на территории площадью 350 кв.метров созданы современные условия для отдыха горожан.

В ходе работ обустроена бетонная площадка с покрытием из резиновой крошки, установлены МАФы, включая информационный стенд и 15 лежаков. Также на территории смонтировали зону воркаута, теннисный стол и боксерскую грушу, высажены кусты сирени, черемухи и спиреи.



В текущем году в Татарстане по программе национального проекта благоустраивается 51 парк и сквер с общим финансированием 1,71 млрд рублей, из которых 244 млн рублей выделены из республиканского бюджета.

Наталья Жирнова