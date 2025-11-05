Новости общества

18:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Два казанских здания исключены из перечня ОКН

10:49, 05.11.2025

Указ подписал Михаил Мишустин, в котором также фигурирует дом из города Кологрив

Два казанских здания исключены из перечня ОКН
Фото: Динар Фатыхов

Правительство России приняло решение об исключении трех исторических объектов из единого государственного реестра ОКН страны. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин 27 октября.

В Казани из реестра исключены два объекта. Первым стал дом Колокольникова 1836 года постройки, расположенный на улице Петербургской, 11. Этот объект имел статус федерального значения. Второй объект в столице Татарстана — жилой дом, где проживал революционер Виктор Тихомиров. Здание, построенное в 40-х годах XIX века, имело региональное значение.

В Костромской области из реестра исключен объект регионального значения «Сенник», расположенный в городе Кологриве на улице Куйбышева, 66. Постройка датируется концом XIX века.

Напомним, что памятник архитектуры XIX века на Баумана получит нового владельца.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также