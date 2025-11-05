Два казанских здания исключены из перечня ОКН
Указ подписал Михаил Мишустин, в котором также фигурирует дом из города Кологрив
Правительство России приняло решение об исключении трех исторических объектов из единого государственного реестра ОКН страны. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин 27 октября.
В Казани из реестра исключены два объекта. Первым стал дом Колокольникова 1836 года постройки, расположенный на улице Петербургской, 11. Этот объект имел статус федерального значения. Второй объект в столице Татарстана — жилой дом, где проживал революционер Виктор Тихомиров. Здание, построенное в 40-х годах XIX века, имело региональное значение.
В Костромской области из реестра исключен объект регионального значения «Сенник», расположенный в городе Кологриве на улице Куйбышева, 66. Постройка датируется концом XIX века.
Напомним, что памятник архитектуры XIX века на Баумана получит нового владельца.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».