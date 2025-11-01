Новости общества

Памятник архитектуры XIX века на Баумана получит нового владельца

20:39, 01.11.2025

Объект культурного наследия несколько лет стоял пустым

Фото: скриншот телеграм-канала Альберта Салихова

В центре города на улице Баумана завершается этап восстановления памятника архитектуры — дома Щетинкина. После долгих лет запустения ОКН регионального значения получил нового владельца, готового вложить силы и средства в его реставрацию, сообщает глава Приволжского и Вахитовского районов Альберт Салихов.

— Этот дом — объект культурного наследия регионального значения. Был построен в начале XIX века и в 1856—1857 гг. подвергся значительной перестройке, — сообщает Салихов.

На текущий момент уже выполнены первоочередные противоаварийные работы, направленные на сохранение здания. Специалисты приступили к адаптации исторического объекта под современное использование.

Напомним, что в Кукморе завершается реставрация исторического здания музея Комаровых.

Наталья Жирнова

