Памятник архитектуры XIX века на Баумана получит нового владельца
Объект культурного наследия несколько лет стоял пустым
В центре города на улице Баумана завершается этап восстановления памятника архитектуры — дома Щетинкина. После долгих лет запустения ОКН регионального значения получил нового владельца, готового вложить силы и средства в его реставрацию, сообщает глава Приволжского и Вахитовского районов Альберт Салихов.
— Этот дом — объект культурного наследия регионального значения. Был построен в начале XIX века и в 1856—1857 гг. подвергся значительной перестройке, — сообщает Салихов.
На текущий момент уже выполнены первоочередные противоаварийные работы, направленные на сохранение здания. Специалисты приступили к адаптации исторического объекта под современное использование.
Напомним, что в Кукморе завершается реставрация исторического здания музея Комаровых.
