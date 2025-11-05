За сутки в Татарстане потушили 5 пожаров в жилом секторе
За это время противопожарным службам пришлось выезжать шесть раз по ложным вызовам
За прошедшие сутки в Татарстане потушили 5 пожаров в жилом секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РТ. За это время противопожарным службам пришлось выезжать шесть раз по ложным вызовам.
Помимо тушения пожаров, сотрудники службы выполняли дополнительные задачи. Они трижды участвовали в совместных операциях с другими экстренными службами. Также пожарные четыре раза привлекались для оказания помощи при ликвидации последствий ДТП.
Ранее в Заинске загорелся дом: пожарные Татарстана спасли многодетную семью.
