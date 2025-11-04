В Заинске загорелся дом: пожарные Татарстана спасли многодетную семью

В городе Заинске, на улице Пушкина, д. 74, произошел пожар в частном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы, и по прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что горит одноэтажный бревенчатый дом на площади 72 кв. м. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Татарстану.

Благодаря сработке автономного дымового пожарного извещателя (АДПИ), установленного в 2020 году по республиканской программе для многодетных семей, шесть человек, включая четырех детей (возрастом 7, 8, 11 и 15 лет), смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных. Все они не пострадали.

Предварительная причина пожара установлена как нарушение правил монтажа электрооборудования.

С 2016 по 2025 год в Татарстане произошло 127 пожаров (без учета данного инцидента), в результате срабатывания извещателей жильцы были вовремя оповещены о возгорании, что спасло жизни 313 человек, включая 100 детей.



Анастасия Фартыгина