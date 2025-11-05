В штате Кентукки разбился грузовой самолет: сообщается о 7 погибших

Самолет потерпел крушение рядом с аэропортом при взлете

В американском Луисвилле (штат Кентукки) разбился грузовой самолет, сообщает RT. Известно о семи погибших, о которых заявили местные власти.

Сообщается, что самолет загорелся непосредственно во время взлета, не успев покинуть территорию взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия в небо поднялся густой столб черного дыма.

Наталья Жирнова