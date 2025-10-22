В Казахстане рассказали, когда может быть обнародован отчет о крушении AZAL

В начале августа вице-премьер Бозумбаев сообщал о планах представить окончательный отчет о крушении в течение нескольких месяцев

Результаты расследования крушения азербайджанского лайнера Embraer-190, произошедшего под Актау в декабре 2024 года, могут быть обнародованы после нового года. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий госкомиссию по расследованию трагедии.

— Такой нормативный срок, когда год примерно расследование делается, чуть больше, может быть. Соответствующая работа идет, — заявил Бозумбаев в кулуарах парламента, указывая на возможную задержку в публикации отчета.

Ранее, в начале августа, вице-премьер Бозумбаев сообщал о планах представить окончательный отчет о крушении в течение нескольких месяцев. Тогда же стало известно, что модульный блок авионики с разбившегося лайнера был направлен на экспертизу в США.

Напомним, что самолет Embraer 190 компании «Азербайджанские авиалинии», следовавший рейсом Баку — Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным авиакомпании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По информации МЧС Казахстана, выжили 29 человек, в том числе, по данным посольства РФ, девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан Российской Федерации.

Рената Валеева