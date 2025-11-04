В МВД выявили схему обмана под предлогом вывода денег с «Пушкинской карты»

Аферисты находят подростков и предлагают им помощь в выводе средств с карты. Для этого они просят предоставить номер карты, срок действия, трехзначный код

Фото: Реальное время

Мошенники начали целенаправленно обманывать подростков, используя «Пушкинскую карту» как приманку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Согласно информации, аферисты находят доверчивых молодых людей в соцсетях и предлагают им помощь в выводе средств с «Пушкинской карты». Для этого они просят предоставить номер карты, срок действия, трехзначный код с обратной стороны и код подтверждения. Получив все необходимые реквизиты, мошенники списывают деньги и исчезают, блокируя телефонный номер и аккаунты своих жертв.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В МВД подчеркнули, что законно снять деньги с «Пушкинской карты» наличными или через третьих лиц невозможно. В случае если подростку предлагают купить или обналичить карту, это однозначно является мошенничеством.

В целях предотвращения подобных преступлений ведомство рекомендует родителям провести беседу с детьми о безопасности личных данных. Важно объяснить, что нельзя сообщать никому реквизиты своей карты и коды. Также родителям советуют следить за активностью своих детей в соцсетях, чтобы минимизировать риски столкновения с мошенниками.

Анастасия Фартыгина