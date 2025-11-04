В МВД выявили схему обмана под предлогом вывода денег с «Пушкинской карты»
Аферисты находят подростков и предлагают им помощь в выводе средств с карты. Для этого они просят предоставить номер карты, срок действия, трехзначный код
Мошенники начали целенаправленно обманывать подростков, используя «Пушкинскую карту» как приманку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
Согласно информации, аферисты находят доверчивых молодых людей в соцсетях и предлагают им помощь в выводе средств с «Пушкинской карты». Для этого они просят предоставить номер карты, срок действия, трехзначный код с обратной стороны и код подтверждения. Получив все необходимые реквизиты, мошенники списывают деньги и исчезают, блокируя телефонный номер и аккаунты своих жертв.
В МВД подчеркнули, что законно снять деньги с «Пушкинской карты» наличными или через третьих лиц невозможно. В случае если подростку предлагают купить или обналичить карту, это однозначно является мошенничеством.
В целях предотвращения подобных преступлений ведомство рекомендует родителям провести беседу с детьми о безопасности личных данных. Важно объяснить, что нельзя сообщать никому реквизиты своей карты и коды. Также родителям советуют следить за активностью своих детей в соцсетях, чтобы минимизировать риски столкновения с мошенниками.
