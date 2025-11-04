США объявили о тестовом пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Испытание запланировано на 5 ноября с 10:01 до 16:01 по московскому времени

США планируют провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III на этой неделе. Запуск состоится на базе Ванденберг в штате Калифорния и пройдет без боезаряда, сообщает пресс-служба космических сил США.

Испытание запланировано на 5 ноября с 10:01 до 16:01 мск. В заявлении указано, что запуск будет осуществлен в промежутке с 23:01 до 05:01 по тихоокеанскому времени 4 ноября с северной части базы.

Как подчеркнули представители базы, это плановое испытание, график которого был составлен «годы назад». Основной целью запуска является проверка эффективности системы вооружений.

Ракеты Minuteman III были разработаны в конце 1960-х годов и находятся на вооружении США с 1970-х. Эти ракеты способны нести ядерный заряд, что делает их ключевым элементом стратегического сдерживания.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону о немедленном начале испытаний ядерного оружия, сославшись на продолжающиеся испытания арсеналов Россией и Китаем. Министр энергетики Крис Райт уточнил, что речь идет не о реальных детонациях, а о проверке компонентов, необходимых для инициирования атомного взрыва.



Анастасия Фартыгина