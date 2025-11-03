Трамп подтвердил, что США будут проводить ядерные испытания

Президент США не уточнил, будут ли подрываться боезаряды

Президент США Дональд Трамп в ходе интервью каналу CBS News объявил о намерении США вернуться к проведению испытаний ядерного оружия. При этом глава государства воздержался от конкретных деталей относительно планируемых мероприятий, сообщает ТАСС.

По словам Трампа, причиной решения послужили аналогичные шаги России и Северной Кореи, которые регулярно проводят подобные тесты.

— Я не хочу, чтобы мы были единственной страной, которая не испытывает [вооружения], — заявил Трамп.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На вопрос о том, имеется ли в виду возобновление подрывов ядерных боезарядов, президент США лишь повторил намерение не отставать от других стран: «Я говорю, что мы будем тестировать ядерное оружие, как и другие страны».

Несмотря на утверждение ведущего телеканала о том, что российские власти осуществляют исключительно проверки ракетоносителей, Трамп настаивал на иной трактовке действий Москвы и Пекина, утверждая, что обе державы активно испытывают именно ядерные боеприпасы.

Ранее Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия. По словам Трампа, США обладают «самым крупным арсеналом ядерного оружия» в мире.

Наталья Жирнова