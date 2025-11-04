Крайний срок оплаты ЖКУ в 2026 году сдвинут на пять дней

Данное изменение направлено на улучшение условий для граждан и позволит избежать просрочек и начисления пеней

Фото: Ринат Назметдинов

С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщил зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов из партии «Единая Россия», пишет ТАСС.

По словам парламентария, изменение направлено на улучшение условий для граждан и позволит избежать просрочек и начисления пеней.

— Мы знаем, что многим россиянам зарплаты приходят не 1-го, 5-го или 10-го числа. Большое количество граждан получают деньги 12-го числа, порой и 15-го. Оплачивать ЖКУ удобнее и спокойнее после поступления зарплаты, — отметил Колунов.

Новая мера, по мнению депутата, сделает процесс оплаты более комфортным и доступным для населения. Это решение уже получило поддержку в обществе и призвано облегчить финансовую нагрузку на граждан.

Анастасия Фартыгина