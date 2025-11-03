Минниханов вручил орден за заслуги перед республикой коллективу Казанской консерватории
Музыкальный вуз имени Н.Г. Жиганова отметил 80-летний юбилей
В Казани состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова. Праздник прошел в Государственном Большом концертном зале имени С. Сайдашева.
Главным событием торжества стало вручение коллективу консерватории высокой государственной награды — ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награду вручил раис Татарстана Рустам Минниханов.
По словам главы республики, учебное заведение готовит высококвалифицированных специалистов, достойно представляющих отечественную музыкальную школу.
— Все эти годы главный музыкальный вуз республики сохраняет и развивает лучшие музыкальные традиции татарского народа и всей нашей огромной страны. И сегодня Казанская консерватория по праву занимает одну из лидирующих позиций среди музыкальных вузов России, готовит высококлассных специалистов. Среди выпускников вуза — легендарные для современной музыки фигуры — джазмен и дирижер Олег Лундстрем, уникальный композитор современности София Губайдулина, — сказал в своей речи раис республики.
Ранее Рустам Минниханов наградил активных деятелей гражданского общества республики.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».