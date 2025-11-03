Новости общества

18:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов вручил орден за заслуги перед республикой коллективу Казанской консерватории

19:11, 03.11.2025

Музыкальный вуз имени Н.Г. Жиганова отметил 80-летний юбилей

Минниханов вручил орден за заслуги перед республикой коллективу Казанской консерватории
Фото: Максим Платонов

В Казани состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова. Праздник прошел в Государственном Большом концертном зале имени С. Сайдашева.

Главным событием торжества стало вручение коллективу консерватории высокой государственной награды — ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награду вручил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

По словам главы республики, учебное заведение готовит высококвалифицированных специалистов, достойно представляющих отечественную музыкальную школу.

— Все эти годы главный музыкальный вуз республики сохраняет и развивает лучшие музыкальные традиции татарского народа и всей нашей огромной страны. И сегодня Казанская консерватория по праву занимает одну из лидирующих позиций среди музыкальных вузов России, готовит высококлассных специалистов. Среди выпускников вуза — легендарные для современной музыки фигуры — джазмен и дирижер Олег Лундстрем, уникальный композитор современности София Губайдулина, — сказал в своей речи раис республики.

Ранее Рустам Минниханов наградил активных деятелей гражданского общества республики.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также