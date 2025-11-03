Минниханов наградил активных деятелей гражданского общества республики

Среди награжденных лидер общественного движения Лилия Ахмадишина и ветеран Александр Бородин, организатор военно-патриотического воспитания молодежи

В казанском Кремле состоялась церемония вручения премий раиса Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества региона. Мероприятие открылось речью Рустама Минниханова, который отметил значимость традиции, начатой десять лет назад.

Минниханов обратил внимание на важную роль гражданского общества в развитии республики, выразив признательность Владимиру Путину и правительству России за постоянную поддержку.

— Татарстан традиционно входит в число регионов-лидеров по развитию институтов гражданского общества. У нас поддерживаются общественные объединения и инициативы, создаются комфортные условия для деятельности некоммерческих организаций, реализуются грантовые конкурсы, — заявил в своей речи Рустам Минниханов.

Глава региона выделил заслуги представителей разных сфер, включая Лилию Ахмадишину, занимающуюся развитием института общественных советов, ветерана Александра Бородина, организатора военно-патриотического воспитания молодежи, известного эксперта Татьяну Титову, создающую образовательные проекты в сфере межкультурных коммуникаций, и ряд общественных объединений, среди которых Благотворительный фонд «Ак Барс Созидание», Морское собрание Татарстана и Ассоциация юристов России.

Ранее в Татарстане утвердили премию «Добрый Татарстан». Дополнительно учреждается почетный знак «За вклад в развитие добровольчества Республики Татарстан».

Наталья Жирнова