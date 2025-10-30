Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия

По словам Трампа, США обладают «самым крупным арсеналом ядерного оружия» в мире

Фото: Динар Фатыхов

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Минобороны немедленно начать испытания ядерного оружия. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, США обладают «самым крупным арсеналом ядерного оружия» в мире, в то время как Россия занимает второе место, а Китай, хотя и существенно отстает, «сравняется в течение пяти лет».

— В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно, — написал глава Белого дома.

Накануне Россия провела очередные испытания безэкипажного подводного аппарата «Посейдон», в ходе которых впервые была успешно запущена и отработала его ядерная энергетическая установка.



Анастасия Фартыгина