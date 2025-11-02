Германия вводит бесполетную зону над хранилищами радиоактивных отходов из-за дронов

ФРГ ввела бесполетную зону над хранилищами радиоактивных отходов из-за БПЛА

Фото: Максим Платонов

Правительство Федеративной Республики Германия приняло решение ввести запрет на полеты над временными хранилищами радиоактивных отходов на территории страны. Эта мера обусловлена участившимися случаями обнаружения неизвестных дронов в воздушном пространстве, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на представителя федерального Министерства окружающей среды, ответственного за ядерную безопасность



— Существующие технические разработки в области дронов и связанное с этим потенциально изменившееся положение касательно угроз ставят перед властями новые задачи, — пояснил представитель министерства, подчеркнув необходимость обеспечения соответствующей защиты хранилищ от возможных атак с воздуха.

Федеральные власти согласовали введение бесполетной зоны с властями федеральных земель. Запрет будет действовать над центральными временными хранилищами радиоактивных отходов, в том числе в Лубмине (северо-восток ФРГ), а также в Горлебене и Ахаусе (на западе страны).

Предполагается, что запрет вступит в силу с 19 марта 2026 года. Бесполетная зона будет охватывать радиус в 1,5 километра в диаметре и высоту до 600 метров.

В последние три года над хранилищем отходов Nord компании Energiewerke Nord (EWN) в Лубмине, где находится 74 контейнера Castor с высокорадиоактивными отходами, неоднократно фиксировалось появление неизвестных дронов. По информации NDR, наряду с любительскими аппаратами, там могли использоваться и профессиональные беспилотники, применяемые для наблюдения за объектами.

Стоит отметить, что ранее в Германии запрет на полеты действовал только в отношении атомных электростанций, введенный после террористических атак 11 сентября 2001 года.

Рената Валеева