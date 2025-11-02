В центре Казани приостановлено движение троллейбусов из-за повреждения сети
Инцидент произошел на перекрестке улиц Пушкина и Право-Булачной
МУП «Метроэлектротранс» сообщило о временной приостановке движения ряда троллейбусных маршрутов в связи с повреждением контактной сети. Инцидент произошел на перекрестке улиц Пушкина и Право-Булачной.
По данным предприятия, в настоящее время временно не осуществляют движение троллейбусные маршруты № 2, 3, 5, 7 и 8.
На место происшествия оперативно прибыли аварийные службы МУП «Метроэлектротранс», которые приступили к устранению неполадок.
