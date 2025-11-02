В Казани 29-летняя мать, убившая сына, предстанет перед судом

Женщина нанесла своему малолетнему сыну множественные удары ножом по различным частям тела

Фото: Реальное время

Уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Казани, обвиняемой в убийстве своего шестилетнего сына, направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера. Об этом сообщили в СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, трагедия произошла 3 апреля 2025 года. Женщина нанесла своему малолетнему сыну множественные удары ножом по различным частям тела. В результате полученных ранений ребенок скончался на месте происшествия.

В ходе расследования была проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. Специалисты обнаружили у обвиняемой признаки хронического психического расстройства. Согласно заключению экспертов, данное заболевание лишает ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими.



Рената Валеева