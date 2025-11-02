Новости общества

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности — МЧС

11:13, 02.11.2025

Он действовал более девяти часов

В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность». Он действовал более девяти часов — 01:48 до 11:07 мск.

Об этом сообщили в приложении МЧС.

Ранее в аэропортах Нижнекамска и Казани сняли ограничения на прием и выпуск судов. Из-за временных ограничений в казанской авиагавани задержали 10 рейсов.

Рената Валеева

