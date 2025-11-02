В Татарстане сняли режим беспилотной опасности — МЧС
Он действовал более девяти часов
В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность». Он действовал более девяти часов — 01:48 до 11:07 мск.
Об этом сообщили в приложении МЧС.
Ранее в аэропортах Нижнекамска и Казани сняли ограничения на прием и выпуск судов. Из-за временных ограничений в казанской авиагавани задержали 10 рейсов.
