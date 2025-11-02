Из-за ограничений в аэропорту Казани задержали 10 рейсов
В связи с массовыми задержками Приволжская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия
В международном аэропорту Казани утром произошел массовый сбой расписания из-за ограничений на прием и вылет воздушных судов. По данным на табло авиагавани вылет десяти рейсов был задержан.
Среди отмеченных рейсов — как международные, так и внутренние направления. Задержаны вылеты в курортные города:
- Анталья (авиакомпания Corendon Airlines);
- Стамбул («Победа»);
- Ереван («Ред Вингс»).
Также задержки коснулись рейсов в ключевые российские города:
- Санкт-Петербург («Северный Ветер», «Авиакомпания Россия»);
- Сочи («Северный Ветер»);
- Краснодар («Аэрофлот»);
- Минеральные Воды («Северный Ветер»);
- Екатеринбург («Ред Вингс»).
Напомним, что ограничения в казанском аэропорту действуют с 03:42, также под них попал аэропорт «Бегишево» в Нижнекамске с 04:09.
Ограничения затронули несколько аэропортов Приволжья. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, задержки произошли в аэропортах Казани, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска и Уфы.
В связи с массовыми задержками Приволжская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Транспортные прокуроры проверяют соблюдение прав авиапассжиров на получение полного комплекса услуг, положенных по закону при задержке рейса.
— В аэропортах при наличии оснований будут организованы мобильные приемные для пассажиров, — сообщили в надзорном ведомстве.
