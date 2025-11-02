Новости общества

Из-за ограничений в аэропорту Казани задержали 10 рейсов

10:20, 02.11.2025

В связи с массовыми задержками Приволжская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия

Фото: Мария Зверева

В международном аэропорту Казани утром произошел массовый сбой расписания из-за ограничений на прием и вылет воздушных судов. По данным на табло авиагавани вылет десяти рейсов был задержан.

Среди отмеченных рейсов — как международные, так и внутренние направления. Задержаны вылеты в курортные города:

  • Анталья (авиакомпания Corendon Airlines);
  • Стамбул («Победа»);
  • Ереван («Ред Вингс»).

Также задержки коснулись рейсов в ключевые российские города:

  • Санкт-Петербург («Северный Ветер», «Авиакомпания Россия»);
  • Сочи («Северный Ветер»);
  • Краснодар («Аэрофлот»);
  • Минеральные Воды («Северный Ветер»);
  • Екатеринбург («Ред Вингс»).
Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что ограничения в казанском аэропорту действуют с 03:42, также под них попал аэропорт «Бегишево» в Нижнекамске с 04:09.

Ограничения затронули несколько аэропортов Приволжья. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, задержки произошли в аэропортах Казани, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска и Уфы.

В связи с массовыми задержками Приволжская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Транспортные прокуроры проверяют соблюдение прав авиапассжиров на получение полного комплекса услуг, положенных по закону при задержке рейса.

— В аэропортах при наличии оснований будут организованы мобильные приемные для пассажиров, — сообщили в надзорном ведомстве.

Анастасия Фартыгина

