В Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку «Хабаровск»
Мероприятие прошло под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова
В Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск». Мероприятие прошло под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова, сообщает ТАСС.
Подводная лодка оснащена аппаратом «Посейдон», работающим на ядерной энергии. Об этом сообщил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Это событие было ожидаемо уже несколько дней, проходила информация, что спуск АПЛ «Хабаровск» на воду будет назначен 1 ноября. Подлодка является носителем глубоководного аппарата нового типа — стратегического ядерного оружия «Посейдон», — заявил Михайлов.
Подводная лодка была спроектирована специалистами АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин». Основное предназначение корабля — выполнение задач ВМФ с использованием современного морского подводного вооружения, включая роботизированные системы различного назначения.
Напомним, ранее Россия испытала атомную энергоустановку подводного аппарата «Посейдон».
