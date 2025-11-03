В Казани спрос на вторичное жилье за девять месяцев вырос на 17%

Ранее по итогам сентября 2025 года специалисты отмечали рост рынка на 30%

Фото: Максим Платонов

В III квартале 2025 года вторичный рынок жилья России показал рост: интерес к объектам увеличился на 11%, число сделок — на 18%. При этом предложение почти не изменилось (+0,6%), а цены снизились на 1%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимости».

Казань выделилась заметной динамикой. Здесь предложение квартир выросло: однокомнатных — на 28%, двухкомнатных — на 19%, трехкомнатных — на 22%, студий — на 18%. Спрос тоже увеличился — на 17% за квартал. Особенно вырос интерес к студиям и однокомнатным квартирам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом по России за полгода предложение на платформе «Авито Недвижимость» выросло на 8%, сильнее всего в сегменте студий и «однушек» (+10%). Расширение выбора отмечено в 36 из 42 исследованных городов. Помимо Казани, высокие темпы показали Барнаул (+27%), Ижевск (+23%), Воронеж (+20%), Липецк и Нижний Новгород (+18%).

Средняя цена кв. м на вторичном рынке за квартал снизилась на 1%. В Казани она составила 186 тыс. рублей — это один из самых высоких показателей по стране, наряду с Москвой и Сочи. Самые доступные цены — в Брянске — 79 тыс. рублей за кв. м, Смоленске — 82 тыс. и Астрахани — 84 тыс.

По данным Роскадастра, в III квартале заключено 407 тыс. сделок — на 18% больше, чем в прошлом квартале.

Напомним, что рынок вторичной недвижимости Казани в сентябре показал рост на 30%.

Наталья Жирнова