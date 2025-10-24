Рынок вторичной недвижимости Казани показал рост на 30%

Средняя стоимость квадратного метра в Казани составляет 187 тысяч рублей

Фото: Артем Дергунов

Рынок недвижимости Казани демонстрирует положительную динамику: по итогам сентября 2025 года отмечен значительный рост активности на вторичном рынке жилья, согласно данным «Авито Недвижимость».

Количество предложений о продаже квартир в столице Татарстана увеличилось на 30% с начала года, что является одним из самых высоких показателей среди крупных городов России.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом по стране предложение на вторичном рынке выросло на 14%.

Интерес покупателей к казанскому вторичному жилью продолжает расти. Средняя стоимость квадратного метра в Казани составляет 187 тысяч рублей. При этом цены остаются стабильными: за год показатель вырос всего на 0,7%.

Наталья Жирнова