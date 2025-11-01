«Рубин» и «Динамо» сыграли в нулевую ничью в Казани

Команды не смогли забить ни разу за матч

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» и московское «Динамо» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Казани. Команда Рашида Рахимова не забивает в чемпионате три игры подряд.

На 58-й минуте встречи с поля был удален защитник «Рубина» Константин Нижегородов за вторую желтую карточку. Хозяева доигрывали игру вдесятером.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее «Рубин» дважды подряд проиграл — «Балтике» (0:3) и «Краснодару» (0:1). В турнирной таблице казанская команда сохранила седьмую строчку с 19 очками. «Динамо» осталось на восьмом месте с 17 баллами.

Следующий матч «Рубин» проведет 8 ноября в Нижнем Новгороде с «Пари НН» в 16:30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин